Návštěva skončila na záchytce

BRNO: Opilá žena tři dny odmítala odejít z malého domku.

Opakovaně včera v noci vyjížděla hlídka do brněnských Pisárek. Na policisty se totiž obrátil zoufalý muž, kterého před třemi dny navštívila jeho známá, jenomže z krátké návštěvy se stalo třídenní martýrium. Ženě se totiž u něj natolik zalíbilo, že opakovaně odmítala z malého domku jednoduše odejít. Nepomohl ani první výjezd mužů zákona, kteří jeho opilou kamarádku s ujištěním, že se již ke známému nevrátí, vyprovodili. Po odjezdu hlídky totiž žena, která nadýchala necelé dvě promile, přelezla nevysoký plot a opět začala muže obtěžovat. To už bylo jasné, že se nezvaná návštěva o sebe není schopná postarat. Policisté tak podnapilé sedmatřicetileté návštěvnici pohotově zařídili úplně jiné ubytování, a to na místní záchytce, kam jí krátce před půlnocí odvezli.

por. Petr Vala, 5. ledna 2022.

