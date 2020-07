Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Návštěva příměstského tábora v Nupakách

PRAHA VENKOV-JIH - V rámci preventivního programu si účastníci tábora zopakovali základy bezpečného chování v silničním provozu a prohlédli policejní výzbroj a techniku.

Policista z oddělení tisku a prevence společně s kolegy z oddělení hlídkové služby navštívil ve středu letošního 22. července děti, které si část prázdnin užívaly v příměstském táboře pořádaný Společenským centrem Nupaky. Středeční setkání proběhlo na dětském víceúčelovém sportovním hřišti v Nupakách.

Účastníci tábora se v dopolední části svého pobytu věnovali problematice silničního provozu, kde si na improvizovaném dopravním hřišti vyzkoušeli, jak se mají chovat, pokud se na silnicích pohybují jako cyklisté, jezdci na koloběžkách, či chodci. Zopakovali si základní pravidla, která musejí dodržovat. Děti pozorně poslouchaly a nebály se ani doplňujících otázek. Za svou spolupráci a bystrost byly odměněny omalovánkami s dopravní tematikou a reflexními páskami.

Na závěr za dětmi přijeli policisté z oddělení hlídkové služby. Děti si policisty nadšeně prohlížely a zároveň poslouchaly popis jednotlivé výstroje, výzbroje a techniky, která je nezbytnou součástí každého policisty prvosledové hlídky. Vyzkoušet si potom mohly například helmu na hlavu, taktickou vestu nebo policejní štít. Velikou pozornost přitahovalo policejní vozidlo. I to si mohli malí nadšenci prohlédnout, a to jak zvenku, tak i zevnitř. Děti byly po celou dobu preventivního programu velice šikovné a s nadšením se zapojovaly do praktických ukázek. Celkově byla v rámci tohoto prázdninového setkání atmosféra velice uvolněná a přátelská.





por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

PČR Praha venkov-JIH

27. července 2020

