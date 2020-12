Návrh na obžalobu za převaděčství

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální police a vyšetřování (NCOZ) včera navrhli podat obžalobu na organizovanou skupinu osmi osob pro zločin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.

Organizovaná skupina osob (jak občané České republiky, tak i cizinci) měla od roku 2017 do nejméně roku 2019 spolu s dalšími osobami cizí státní příslušnosti zajišťovat přepravu osob zejména vietnamské státní příslušnosti do schengenského prostoru. Kriminalisté NCOZ zadokumentovali nejméně 11 převozů, které měli organizovat dva bratři (cizinci). Samotnou přepravu měli za úplatu provádět čeští státní příslušníci. Ti dle požadavku organizátorů měli převážet ze zemí mimo schengenský prostor osoby převážně z Vietnamu, pro které měli zapůjčeny pravé doklady osob s povolením k pobytu v České republice. Na tyto doklady je následně měli přepravovat do Německa, případně do České republiky. Tím se měli dopustit zločinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.



Jeden z organizátorů trestné činnosti je stíhán jako uprchlý, další 3 osoby jsou stíhány vazebně a dvě obviněné osoby vykonávají trest odnětí svobody pro nesouvisející násilnou trestnou činnost. Zbývající 2 osoby jsou stíhány na svobodě. Věc byla prověřována v součinnosti s Národní protidrogovou centrálou, kdy 4 členové této organizované skupiny jsou zároveň obžalováni ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.



V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným osobám trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 8 let. Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby byl předán dozorujícímu státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Olomouci.





plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

17. prosince 2020

