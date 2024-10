Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Návrat do vězení

HRADECKO - Na svobodě si muž pobyl jen pár měsíců.

Osmadvacetiletý muž z Hradce Králové skončil ve vazbě poté, co byl kriminalisty obviněn z trestných činů krádež, porušování domovní svobody, výtržnictví a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Kriminalisté mu kladou za vinu, že během 1,5 měsíce spáchal 10 skutků, kdy v jednom případě se jednalo o napadení o deset let staršího muže, který musel vyhledat lékařské ošetření, a v ostatních o krádeže, jimiž způsobil škodu za téměř 370 tisíc korun. Největší "úspěch" se mu podařil na konci srpna při konání jednoho festivalu v Šimkových sadech v Hradci Králové, kde využil vhodné příležitosti a ze zázemí pořadatele odcizil 3 batohy s elektronikou a potřebami pro horolezectví v celkové hodnotě za necelých 290 tisíc korun. Navštívil také 5 různých hradeckých prodejen, odkud odcizil troje brýle, dvoje pánské boty a tepláky. Z jednoho oploceného pozemku odcizil elektrokolo s cyklistickou helmou, rukavicemi a brašničkou, v které byly platební karty, osobní doklady a hotovost. Další jízdní kolo odcizil ze stojanu. Policisté muže zadrželi v pondělí odpoledne po oznámení, že se vrátil do prodejny, kde dopoledne odcizil pár bot.

Z evidencí policisté zjistili, že v Rejstříku trestů má obviněný muž již 9 záznamů, které se týkají převážně odsouzení za krádeže a že brány vězení po odpykání 14měsíčního trestu naposledy opustil v polovině února. Dále, že figuroval jako svědek v případu z předminulého týdne.

Jelikož měli kriminalisté důvodnou obavu, aby obviněný muž nepokračoval v trestné činnosti, podali podnět na vzetí do vazby. Soudce následný návrh státního zástupce akceptoval a muže do vazby poslal. Muži hrozí až 5leté vězení.

por. Iva Kormošová

7.10.2024, 9.00

