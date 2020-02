Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Navečer zachránili sebevraha, ráno zadrželi řidiče pod vlivem drog

Za jednu službu stihli stejní policisté zachránit muže, který chtěl skočit ze skály. Ráno zadrželi řidiče pod vlivem drog, který měl u sebe více než devatenáct gramů kokainu.

Ve středu krátce po půl šesté večer, byli policisté z oddělení hlídkové služby prvního policejního obvodu vysláni společně s policisty z místního oddělení Vokovice do údolí Divoká Šárka v Praze 6, kde se měl nacházet muž, který chtěl skočit ze skály. Operační důstojník se sebevrahem udržoval kontakt přes mobilní telefon a tak policisté podle lokalizace a světla z jeho mobilního telefonu muže nalezli. Ten stál v těsné blízkosti skalního útesu a bylo důvodné podezření, že bude chtít skočit dolů. Proto policisté z „jedničkové OHáeSky“ na nic nečekali a za použití donucovacích prostředků ho dostali do bezpečí, čímž mu zachránili život. Čtyřiatřicetiletého muže, který byl pod vlivem alkoholu, předali záchranářům. Následně byl převezen do nemocnice k dalšímu vyšetření.

Ve čtvrtek o půl druhé ráno si stejní policisté z oddělení hlídkové služby prvního policejního obvodu všimli v ulici Milady Horákové v Praze 7, vozidla Saab, které se rozhodli zkontrolovat. Během silniční kontroly se šestatřicetiletý muž podrobil testu na drogy, který byl pozitivní na kokain. Při kontrole se řidič choval nervózně a snažil se před policisty skrýt svou ledvinky, kterou měl na zadním sedadle. Kolegové provedli kontrolu vozidla. Když se blížili ke kontrole ledvinky, kterou se snažil řidič před policisty schovat, sdělil jim: „Tak jste to našli, vždycky všechno najdete, v ledvince mám dvacet gramů kokainu.“ Prohlídkou kolegové nalezli více než devatenáct gramů kokainu, příruční váhu a igelitové pytlíčky.

Vzhledem ke všem těmto okolnostem putoval šestatřicetiletý muž na policejní služebnu a případ si převzali kriminalisté z oddělení drogové problematiky prvního policejního obvodu. Skutek je nyní prošetřován pro podezření ze spáchání trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, za což pachateli v případě odsouzení hrozí až jeden rok odnětí svobody. Řidič se bude muset navíc zpovídat z řízení pod vlivem drog. Až výsledky rozboru krve a moči ukáží, zdali to bude v rovině trestní nebo přestupkové.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 13.2.2020

