Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Natankoval, ale s placením se již neobtěžoval

SVITAVSKO - Poznáváte ho?

Foto PČRKolegové z Moravské Třebové řeší případ újezdu od benzínové čerpací stanice. Zde doposud neznámý pachatel dopoledne, začátkem září natankoval palivo do svého vozidla, ale již ho nezaplatil. Co bylo příčinou takového opomenutí, nám prozatím není známo. Rádi bychom znali totožnost osoby na fotografii, která by nám mohla celou událost osvětlit. V tomto případě je škoda vyčíslena na necelou tisícikorunu.

Pokud člověka na fotografii poznáváte, informujte nás na telefonním čísle 974 578 721 nebo se můžete obrátit na linku 158. Za Vaši spolupráci předem děkujeme.

16. září 2019

por. Bc. Ondřej Zeman

tiskový mluvčí

vytisknout e-mailem