Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Natankoval a ujel

MOSTECKO - Za benzin platit nehodlal, kriminalisté ho odhalili; Nové tenisky si nazula v obchodě; Dopravní akce.

Nových tenisek si užila jen malou chvíli

I když byla mladá žena za krádeže odsouzena a potrestána a letos v květnu se vrátila z posledního nepodmíněného trestu, opět se měla dopustit krádeže. O víkendu v jednom mosteckém supermarketu si vybrala bílé tenisky a s těmi zamířila do zkušební kabinky, kde si obula nové boty a své staré dala do krabice, kterou vrátila do regálu. To jí zřejmě nestačilo a odcizit měla i vrtačku. Její počin neunikl pozornosti tamní ostrahy, která podezřelou poté, co prošla pokladní zónou bez placení, zdržela. Odcizené věci v celkové hodnotě 2 298 korun byly zajištěny, ale nemohly být vráceny zpět do prodeje z důvodu poškození obalu a kvůli hygienickým předpisům. Vrchní inspektor mostecké policie 21leté ženě sdělil ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Za tuto krádež ženě hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Natankoval a ujel bez placení

Totožnost nepoctivého zákazníka odhalili kriminalisté mostecké policie. Muž ve věku 34 let z Mostu měl u benzinové čerpací stanice v obci na Mostecku natankovat téměř 50 litrů benzinu do vozidla značky BMW a poté z místa ujel, aniž by za pohonné hmoty zaplatil. Poškozené firmě způsobil hmotnou škodu ve výši 1 499 korun. Na místo přijel již s úmyslem krást. Nekradl poprvé, v posledních třech letech byl pravomocně odsouzen a potrestán nepodmíněným trestem, který vykonal na jaře roku 2019. Za tuto výše popsanou krádež mu bylo sděleno ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který ho může soud potrestat až tříletým odnětím svobody.

Na policii skončil i o několik dnů později, když ho v ulici Rudolická přistihli při řízení auta policisté hlídkové služby. Ti zjistili, že muž řídil i přesto, že má vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel do června roku 2022 a o vysloveném zákazu věděl. Od policie odešel se záznamem o sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Třináct řidičů překročilo povolenou rychlost

Republiková akce na kontrolu dodržování pravidel silničního provozu proběhla minulý týden na Mostecku. Dopravní hlídky kontrolovaly řidiče na místních komunikacích i na silnicích I. třídy. Během dne muži v uniformách zastavili a zkontrolovali celkem 15 motorových vozidel a zaznamenali 13 přestupků v dopravě. Všech 13 porušení spáchali řidiči, kteří nedodrželi stanovenou rychlost. Za tento přestupek policisté řidičům uložili pokuty v příkazním řízení ve výši 13 200 korun. Jeden přestupek bude předán do správního řízení.

Most 30. června 2021

nprap. Ludmila Světláková

vytisknout e-mailem