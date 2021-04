Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Natankoval a nezaplatil

TEPLICKO - Recidivistu podmínka asi netrápí; Hledáme svědky nehod...

Natankoval a nezaplatil

Ani dvou a půl letý trest odnětí svobody podmíněně odložený po dobu čtyř let, který uložil teplický soud loni v říjnu 47letému muži, neodradil v minulosti sedmkrát odsouzeného recidivistu od spáchání krádeže. Začátkem dubna si v Teplicích do auta natankoval benzín v hodnotě tři sta korun a z čerpací stanice odjel bez zaplacení. Vzhledem k jeho trestní minulosti mu policisté sdělili podezření z přečinu krádeže, pokud případ skončí u soudu a muž bude uznán vinným, mohl by v krajním případě strávit až tři roky za mřížemi.

Hledáme svědky nehod

Žádáme občany o podání svědectví v souvislosti s dopravní nehodou, ke které mělo dojít v době od 8:00 do 17:45 hodin dne 22. března 2021 v Proboštově, ul. Přítkovská u č. p. 2. Neznámý řidič poškodil betonové oplocení a omítku domu a z místa ujel, aniž splnil zákonem stanovenou povinnost při účasti na dopravní nehodě.

Hledáme také svědky nehody, ke které mělo dojít v době od 14:00 hodin dne 13. dubna do 11:30 hodin dne 14. dubna 2021 v Teplicích, ul. Trnovanská na parkovací ploše u č. p. 1334. Neznámý řidič měl na parkovišti poškodit zaparkované vozidlo Chevrolet a z místa odjet, aniž by splnil zákonem stanovené povinnosti. Veškeré poznatky k nehodám lze sdělit na Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158.

Krádež notebooku

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který se v Teplicích po vypáčení dveří vloupal do provozovny, kde odcizil notebook. Poškozená firma zatím celkovou škodu nevyčíslila, s ohledem na násilné překonání dveří byly ve věci zahájeny úkony trestního řízení pro přečin krádeže, za který hrozí pachateli v případě dopadení až dvouleté vězení.

