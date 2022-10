Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Nástupu do věznice se vyhýbal téměř 19 měsíců

PARDUBICE – Hledaného 34letého muže policisté vypátrali a skončil za mřížemi.

V minulých dnech se podařilo policistům vypátrat muže, na kterého vydal Okresní soud v Ústí nad Orlicí v červnu minulého roku příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Hledaný si měl odpykat trest odnětí svobody za trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Policisté Krajské pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Pardubického kraje společně s kriminalisty provedli vstup do obydlí, ve kterém se měl hledaný zdržovat. Policisté celostátně hledaného muže vypátrali, omezili ho na osobní svobodě a po provedení procesních úkonů ho eskortovali do královéhradecké vazební věznice.

V březnu loňského roku převzal výzvu k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody, nastoupit se mu ale podle jeho slov nechtělo. Hledanému muži se dařilo téměř 19 měsíců skrývat. Když vycházel z domu, nosil paruku a různě se maskoval.

Nyní je navíc ještě podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kde je trestní sazba stanovena až na 2 roky.

17. října 2022

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

