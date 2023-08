Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nástupu do vězení se 2 měsíce vyhýbal

ZLÍNSKO: Po krádeži sýra skončil včera ve věznici.

Pětačtyřicetiletý recidivista, který má v rejstříku trestů 21 záznamů pro majetkovou i násilnou trestnou činnost měl nastoupit do konce června do věznice za opakované krádeže, ale nástupu do výkonu trestu se vyhýbal a pobýval na ulici. V úterý na sebe ale sám upozornil krádeží sýra za devadesát korun v nákupním středisku v Otrokovicích, kde si ho všiml pracovník bezpečnostní služby a zavolal na linku tísňového volání policie.

Policisté z Otrokovic po příjezdu na místo lustrací v příslušných evidencích zjistili, že po muži je vyhlášeno pátrání a je na něj vydaný příkaz k dodání do věznice v Olomouci. Recidivistovi, který byl pod vlivem drog, sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí další trest odnětí svobody, tentokrát až na dva roky. Muž policistům vysvětlil, že se chystal nastoupit do věznice až koncem příštího týdne.

Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení ho včera po nutných úkonech trestního řízení převezli do věznice v Olomouci, kde si bude opykávat svůj několikátý trest. Poprvé byl soudem trestaný už patnácti letech.

31. srpna 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem