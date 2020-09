Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Našli munici

VYŠKOVSKO: Vykopanou munici ohlásili až druhý den.

V pondělí kolem deváté hodiny ráno volal muž z obce Nemojany, že se zřejmě u něj na zahradě našla v neděli stará munice. Při výkopových pracích odkryl bagr dva zkorodované granáty. Muž na tísňovou linku policie uvedl, že to bylo již později odpoledne, a proto ohlásil nález až druhý den ráno. Nechali jej s manželkou na zahradě. Policisté na tísňové lince poučili oznamovatele, aby na munici nesahali a vyčkali příjezdu policie. Na místo vyjela hlídka vyškovských policistů, která nález zajistila až do příjezdu pyrotechnické služby. Specialista si přebral jeden granát bez roznětky a jeden tříštivý dělostřelecký granát k odbornému zneškodnění. Obě munice pocházely z druhé světové války.

Znovu připomínáme, že v případě nálezu připomínajícího munici je třeba ihned kontaktovat policii. O to důležitější je nález co nejdříve ohlásit, pokud je v obydlené oblasti. Posouzení, zda se jedná o funkční či již nefunkční granát nebo obdobnou munici, je vždy na odborníkovi. Laické veřejnosti nepřísluší s nálezem manipulovat. Zavolat na tísňovou linku se nemusíte obávat ani v případě, že si nejste zcela jisti, jestli jde o munici. Pokud by pyrotechnik zjistil, že se o munici nejedná, nebude vám vaše oznámení vytýkat ani nemusíte hradit policejní výjezd.

por. Mgr. Alice Musilová, 21. 9. 2020

