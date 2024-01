Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Našla třicítku ostrých nábojů

BRNO VENKOV: Žena k nálezu munice přivolala policisty.

Zajímavý nález oznámila ve čtvrtek odpoledne policistům devětačtyřicetiletá žena. Pod silničním mostem v katastru Modřic nalezla několik nábojů, o kterých se domnívala že se jedna o ostré střelivo. To ji následně potvrdila i přivolaná hlídka policistů. V malém prostoru sesbírali třicítku pistolových nábojů ráže 9mm a 7,65. Policisté tak nyní zjišťují, kde se náboje vzaly. Pochválit však můžeme oznamovatelku, která se zachovala příkladně. Pokud by si totiž případný nálezce chtěl náboje ponechat, dopustil by se minimálně přestupku. Jestliže by navíc nebyl držitelem zbrojního průkazu, mohl by se v některých případech jejich držením dopustit i trestného činu nedovoleného ozbrojování.

por. David Chaloupka, 26. ledna 2024

