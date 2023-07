Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Násilný trestný čin na nezletilé osobě

KRAJ/LIBEREC - Krátce po události jsme zadrželi jednu osobu, které jsme sdělili obvinění z vraždy.

V sobotu 8. července jsme obdrželi oznámení o násilném trestném činu spáchaném na nezletilé oběti. K tragické události došlo v rámci úzkých rodinných vazeb téhož dne v odpoledních hodinách v Liberci.

Krátce po oznámení jsme zadrželi podezřelou osobu, kterou jsme následně ovbinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň jsme také podali podnět k návrhu na její vzetí do vazby. V pondělí 10. července byl návrh akceptován a osoba tak na rozhodnutí soudu o vině a trestu vyčká v cele vazební věznice.

V případě prokázání viny může pachateli hrozit trest odnětí svobody od patnácti do dvaceti let nebo výjimečný trest.

Vzhledem k věku oběti nebudeme k případu v současné době podávat bližší informace.

12. července 2023

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

KŘP Libereckého kraje

