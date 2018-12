Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Násilný trestný čin

PLZEŇ - Policisté z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje prověřují násilný trestný čin.

Kriminalisté z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje prověřují násilný trestný čin, ke kterému došlo včerejšího dne 14. prosince 2018 kolem 17 hodiny venku na ulici před centrálním autobusovým nádraží v Plzni. Došlo tady k fyzickému napadení mezi dvěma muži ve věku 46 a 57 let. Venku na ulici byl 46letý poškozený napaden údery a sražený k zemi. S vážným zraněním hlavy byl převezen do nemocnice, kde i přes veškerou snahu lékařů zemřel. Policisté intenzivně pátrali po podezřelém muži a následně se operativně zkontaktovali s podezřelým, který se dostavil ve večerních hodinách na obvodní oddělení policie Plzeň-střed. Padesátisedmiletý muž je v současné chvíli umístěný na policejních celách. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti. Co vedlo muže ke spáchání tohoto násilného trestného činu a jaký byl jeho motiv, ukáže až další šetření. Vzhledem k probíhajícím úkonům trestního řízení není možné k případu sdělovat bližší informace.

pprap. Iveta Kořínková

vrchní asistent

