Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Násilný trestný čin

Ms kraj - z vraždy mladé ženy obviněn její přítel

Dne 13.září 2022 jsme informovali o násilném trestném činu v Krnově, při kterém zemřela mladá žena. Ještě tentýž den obvinili krajští kriminalisté ze zvlášť závažného zločinu vraždy 27letého muže, přítele poškozené. Obviněný měl v nočních hodinách v pondělí 12. září 2022 po požití alkoholu a vzájemné slovní rozepři, opakovaně fyzicky napadnout 24letou přítelkyni. Mladé ženě způsobil zranění, kterým na místě podlehla. Krátce po činu byl zadržen policisty, nedaleko místa události. Obviněný se k trestné činnosti kriminalistům doznal, dnešního dne bude podán podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Motivem činu měla být žárlivost. Obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody až do výše osmnácti let.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

14. září 2022

