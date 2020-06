Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Násilník po týdnu dopaden

Strakonice - Profesionalita a maximální nasazení strakonických kriminalistů přispěly k dopadení pachatele dvou loupežných přepadení.

Obyvatelé Vodňan si mohou konečně oddechnout. Zpráva o loupežném přepadení starší paní se městem šířila jako lavina a strach z neznámého násilníka také. K události došlo ve Vodňanech v neděli 14. června krátce před půlnocí, kdy pachatel spáchal loupež se sexuálním motivem. U domu starší paní přelezl plot, rozbil okno do verandy, kde vykopl uzamčené dveře a vnikl do jejího bytu. Na ženu zaútočil a okradl ji o několik tisíc korun. Seniorce způsobil zranění, které si vyžádalo hospitalizaci v nemocnici.

Kriminalisté na případu od samého začátku intenzivně pracovali a odvedli opravdu dokonalou práci. Pachatel měl navíc na svědomí i loupež z předchozího dne, kdy hodinu před půlnocí přepadl v ulici Zeyerovy sady ve Vodňanech jednapadesátiletého muže, kterého udeřil zezadu do hlavy a odcizil mu řetízek z nerezové oceli, mobilní telefon, platební kartu, doklady a finanční hotovost.

Výsledkem profesionality a maximálního nasazení strakonických kriminalistů byl pachatel dvou loupežných přepadení po týdnu zadržen. Šestatřicetiletý cizinec, který byl již v minulosti v zahraničí odsouzen za násilnou trestnou činnost, přicestoval do České republiky za prací koncem května letošního roku. Za loupeže spáchané ve Vodňanech skončil v policejní cele, obviněný ze zločinu loupeže, přečinu ublížení na zdraví, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a porušení domovní svobody. Policisté podali podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval. Nyní šestatřicetiletému cizinci hrozí trest odnětí svobody v až na deset let.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

25. června 2020

