Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Násilník bodl ženu nožem

TŘEBÍČSKO: Muž byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu

Kriminalisté třebíčského územního odboru vyšetřují závažný násilný trestný čin, ke kterému došlo minulý týden v Třebíči. Po předchozím konfliktu způsobil těžké zranění své přítelkyni dvacetiletý muž. Policisté ho krátce po činu zadrželi a byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu. Obviněný muž byl vzat do vazby.

V pátek 23. dubna přijali policisté ve večerních hodinách oznámení o útoku na ženu v bytovém domě v Třebíči, která utrpěla vážné zranění. Na místo vyjely okamžitě policejní hlídky a u domu policisté zadrželi muže důvodně podezřelého ze spáchání násilného činu. Okamžitě po přijetí oznámení k domu vyjela také zdravotnická záchranná služba a těžce zraněnou ženu odvezla do nemocnice, kde žena odstoupila operační zákrok. Policisté provedli u zadrženého muže dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 1,71 promile alkoholu. Podezřelý muž následně skončil v policejní cele. Kriminalisté provedli ohledání místa činu, šetření a zajistili také stopy, včetně kuchyňského nože. Zahájili prověřování, provedli výslechy a shromáždili důkazy.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání dvacetiletého muže z Brněnska. „Muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví,“ řekl npor. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti vyšetřován v souvislosti s výtržnictvím.

Násilný čin se stal v bytě, kde spolu muž se ženou bydleli. Muž je obviněn z toho, že v podnapilém stavu po předchozím slovním a následně i fyzickém napadání, ženu bodl nožem do oblasti břicha. Poté přivolal zdravotnickou záchrannou službu a následně ho zadrželi policisté.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují. „Za zvlášť závažný zločin lze uložit trest odnětí svobody až na deset let,“ dodal vedoucí třebíčských kriminalistů.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

30. dubna 2021

vytisknout e-mailem