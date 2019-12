Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Násilník bodl druhého muže nožem

JIHLAVSKO: Obviněný muž byl vzat do vazby

Za mříže směřoval agresivní cizinec, který v Jihlavě napadl a vážně zranil jiného muže. Na ubytovně bodl svého spolubydlícího nožem, zraněný muž skončil v nemocnici. Policejní komisař zahájil trestní stíhání pětatřicetiletého cizince, který byl obviněn ze spáchání závažného násilného trestného činu. Na podaný návrh byl obviněný muž vzat do vazby.

K napadení došlo o uplynulém víkendu na jihlavské ubytovně. Na místo byli policisté přivoláni před půlnocí. Napadený muž útočníka zpacifikoval a přivolal pomoc. Na ubytovnu směřovala společně s policisty také zdravotnická záchranná služba. Podezřelého muže policisté zadrželi, byl pod vlivem alkoholu. Zraněného dvaatřicetiletého muže převezli zdravotníci do nemocnice, kde se podrobil zákroku a byl hospitalizován.

Prověřování násilného činu převzali kriminalisté jihlavského územního odboru. Nůž, jednalo se o kuchyňský nůž, zajistili. Kriminalisté provedli šetření, místo činu ohledali, zadokumentovali a zajistili stopy.

U podezřelého pětatřicetiletého muže provedli policisté dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 2,78 promile alkoholu. Odvezli ho na oddělení policie, kde byl umístěn do cely.

Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání zadrženého muže cizí státní příslušnosti. „Muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví,“ řekl npor. Ing. Radomír Němec, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již soudně trestán a v současné době je ve zkušební době uloženého podmíněného trestu odnětí svobody.

Cizinec byl obviněn z toho, že na pokoji jihlavské ubytovny napadl nožem jiného ubytovaného muže. Vše začalo, když došlo před půlnocí mezi muži, kteří byli tou dobou ve společných prostorách kuchyně, ke slovní rozepři. „Dvaatřicetiletý muž poté odešel na pokoj, kam za ním útočník následně přišel s nožem a bodnul ho do oblasti hrudníku,“ přiblížil por. Bc. Martin Jůzl, komisař oddělení obecné kriminality. Zraněný muž se bránil a při následující potyčce ho obviněný ještě nožem poranil na obličeji. Poté se zraněnému muži podařilo útočníka zpacifikovat a přivolat policii.

Léčení zranění, která napadený muž utrpěl, si vyžádá jak hospitalizaci v nemocnici tak ještě následnou přibližně měsíční léčbu. „K závažnějšímu následku na zdraví napadeného muže přitom nedošlo pouze shodou okolností nezávislých na vůli obviněného, a to zejména díky náhodě a aktivní obraně poškozeného,“ dodal komisař Jůzl.

Policejní komisař podal státnímu zastupitelství podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl vzat do vazby a poté policisté pětatřicetiletého muže eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

„Za spáchaný násilný trestný čin lze uložit trest odnětí svobody až na deset let,“ zakončil vedoucí jihlavských kriminalistů.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

5. prosince 2019

