Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Násilí proti úřední osobě

Prachatice – Obviněný útočil na řidiče autobusu i na městské strážníky. (Hlasová schránka 974 236 116)

Prachatičtí kriminalisté zahájili usnesením trestní stíhání 61této muže z Českobudějovicka jako obviněného z přečinů výtržnictví a násilí proti úřední osobě. Obviněný nastupoval v pondělí odpoledne do autobusu na autobusovém nádraží v Prachaticích v podnapilém stavu, a když byl řidičem upozorněn, aby si nasadil ochranný prostředek dýchacích cest, začal mu hrubě nadávat. Na výzvu, aby tedy autobus opustil, reagoval dalším slovním napadáním a nakonec řidiče napadl i fyzicky. Při útoku strhnul obviněný řidiči dioptrické brýle, respirátor a hodinky, které mu odmítal vrátit zpět. Na místo byla přivolána hlídka městských strážníků. Ti agresora vyzvali k opuštění autobusu a k prokázání své totožnosti. Obviněný neuposlechl a naopak začal strážníkům vyhrožovat, proto byl nakonec z autobusu, za použití donucovacích prostředků, vyveden. Tím ale vše neskončilo. Venku neváhal na oba strážníky zaútočit také fyzicky. Ti ho nakonec pomocí pout zpacifikovali do příjezdu prachatických policistů. Podnapilý muž skočil na protialkoholní záchytné stanici, odkud byl včera převezen do policejní cely. Po sdělení obvinění a po provedení výslechu byl dnes obviněný propuštěn na svobodu. Dál budou tedy prachatičtí kriminalisté obviněného trestně stíhat na svobodě.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

26. května 2021

vytisknout e-mailem