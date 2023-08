Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Násilí proti úřední osobě

PLZEŇ – Kriminalisté obvinili šestačtyřicetiletého muže i z výtržnictví. Z balkonu hodil po strážnících půllitr.

Dne 2. srpna 2023 krátce po půlnoci v Plzni v ulici Koperníkova prováděli strážnici Městské policie Plzeň služební zákrok. Strážníci byli oblečeni ve služebním stejnokroji s jasně viditelnými nápisy Městská policie, jejich služební vozidlo stálo zaparkované při okraji pozemní komunikace a mělo zapnuté zvláštní výstražné světlo modré barvy. Z pátého patra bytového domu je sledoval šestačtyřicetiletý muž. Zhruba dvacet minut po půlnoci vstoupil na balkon svého bytu se skleněným půllitrem v ruce. Nejprve vylil z balkonu z půllitru pivo a poté prázdný půllitr hodil směrem k hlídce. Sklo dopadlo do těsné blízkosti strážníků, ke zranění nedošlo. Na místo byli přivoláni policisté, kteří muže zadrželi a umístili do policejní cely. Dechovou zkoušku odmítl. Případ si převzali kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení a následně zahájili trestní stíhání šestačtyřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání trestných činů násilí proti úřední osobě a výtržnictví. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až šest let.



por. Mgr. Dagmar Brožová

4. srpna 2023

