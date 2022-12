Násilí na seniorech 2016 - 2022

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka požádala o následující informace:



„Obracím se na Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a žádám o vybraná statistická data ohledně počtů:



1. vykázání policií ČR v souvislosti s násilím na seniorech (seniorem rozumíme osobu starší 64 let) za období 2021-2022 (ke dni podání žádosti), počty za jednotlivé roky dle jednotlivých krajů.

2. případů s incidentem se znaky domácího násilí na seniorech (seniorem rozumíme osobu starší 64 let) za období 2021-2022 (ke dni podání žádosti), počty za jednotlivé roky dle jednotlivých krajů."



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a poskytla žadatelce aktuální soubor statistik „Násilí na seniorech v období 2016 – 2022“, který obsahuje statistiky: „Počet případů s vykázáním“ a „Počet případů s incidentem“., viz. příloha.



pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 1.12 2022

Související dokumenty Násilí na seniorech za období 2016 - 2022.xlsx

Velikost souboru:12,8 KB / formát XLSX

vytisknout e-mailem