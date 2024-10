Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Naše prvosledové hlídky bleskově zasáhly proti muži, který se po dětském hřišti procházel s dlouhou zbraní v ruce

ČESKOLIPSKO - Upozornili nás na něj místní obyvatelé na tísňové lince.

Krátce po 8. hodině ranní znepokojil obyvatele českolipského sídliště Špičák muž, který se procházel po dětském hřišti mezi ulicemi Norská a Alexandrovská s dlouhou černou zbraní v ruce. Podle svědků se choval nervózně a pušku si přehazoval z ruky do ruky, přičemž nahlížel do přízemních oken panelových domů. zajištěná airsoftová puška

První telefonát upozorňující na něj jsme na tísňové lince 158 přijali v 8.13 a v 8.15 byly na místě naše prvosledové hlídky vyzbrojené dlouhými zbraněmi a vybavené do ostrého zákroku. Podezřelý se pokusil o útěk a také se snažil svou pušku před policisty schovat. Na výzvy zasahujících hlídek k tomu, aby zbraň okamžitě položil na zem a ukázal prázdné ruce, včetně dalších pokynů, reagoval ihned a nekladl žádný odpor. Kolegové zjistili, že na veřejnosti manipuloval s airsoftovou zbraní a navíc byl pod vlivem drog. Na místě ho zajistili a eskortovali na policejní služebnu, kde s ním provedli potřebné procesní úkony. Nyní ho čeká správní řízení, ve kterém se bude zodpovídat z porušení zákona o zbraních a střelivu. Jeho pušku jsme mu odebrali a do rozhodnutí správního orgánu o jeho potrestání, bude uložena v naší úschově. Také jsme požádali správní orgán, aby rozhodl o propadnutí pušky ve správním řízení. To povede Městský úřad v České Lípě.

Na závěr chceme poděkovat všem všímavým Českolipanům, kteří nás na ozbrojeného 30letého muže upozornili, a kterým nejsou otázky bezpečnosti jejich města lhostejné.

31. 10. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna zajištěná airsoftová puška Detailní náhled zajištěná airsoftová puška s měřítkem Detailní náhled

