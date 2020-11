Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Náš kolega z Celní správy pronásledoval pachatele krádeže

PLZEŇ – Děkujeme našemu kolegovi z Celní správy, který ve svém volnu pronásledoval pachatele krádeže. Ten ho přitom ohrožoval odcizenou lahví s alkoholem.

Včerejšího dne došlo v Plzni na Rokycanské třídě ke střelbě. Zbraň použil náš kolega z Celní správy, který pronásledoval dva pachatele krádeže. Ti ve večerních hodinách „navštívili“ jednu z čerpacích stanic v Plzni a odcizili láhev alkoholu a dva balíčky sušenek. Během pronásledování jeden z pachatelů příslušníka Celní správy fyzicky ohrožoval odcizenou lahví. Ten z důvodu ochrany svého života a zdraví použil varovný výstřel ze služební zbraně. Zloději mezitím zaběhli do nedalekého lesíka. Vzhledem k tomu, že již byla tma a neměl baterku, rozhodl se kvůli vlastní bezpečnosti v dalším pronásledování nepokračovat. Během chvíle na místo dorazila hlídka policie. Díky kamerovému záznamu policisté zjistili podobu mužů a začali po nich ihned pátrat. Dorazil i policejní psovod se služebním psem Fuzzym, který vypracoval pachovou stopu od místa, kde byli pachatelé naposledy spatřeni. Zanedlouho muži zákona zpozorovali dva muže, kteří seděli v autě. Odpovídali popisu, který uvedl kolega z Celní správy a popisu z kamerového záznamu. Navíc jeden z nich měl boty špinavé od bahna a byl udýchaný. Policisté je vyzvali k prokázání totožnosti a sdělili jim, proč je prověřují. Jeden z nich na to reagoval slovy: „Mě nikdo za ukradený šampaňský do vězení nedá.“ Vzhledem k tomu, že tuto informaci mohl znát pouze pachatel a muži odpovídali popisu, policisté oba muže omezili na osobní svobodě. Následnou lustrací zjistili, že se jedná o cizince ve věku 47 a 34 let. Staršího z cizinců dále vyzvali k provedení dechové zkoušky na alkohol. Muž nadýchal přes jedno promile.

Policejní komisař ve věci zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě. Krádež zboží je šetřena jako přestupek proti majetku.

nprap. Michaela Raindlová

20. listopadu 2020

vytisknout e-mailem