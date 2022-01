Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Náruživá žena se nechtěla vzdát

BRNO: Policisté řešili neobvyklý případ.

Ve středu večer vyjížděli policisté do Nového Lískovce, kam je zavolala jedna z obyvatelek bytového domu s tím, že se na společné chodbě něco děje, zřejmě půjde o napadení. Jak hlídky na místě zjistili, pozdvižení způsobilo něco úplně jiného. Jedna z nájemnic se totiž rozhodla, že chce mít sex s přítelem své sousedky. Ten ji však rázně odmítl a ona pak začala hlasitě řvát, což nemohlo uniknout pozornosti ostatních sousedů. Za přítomnosti policistů však už byl v domě klid, vše se vysvětlilo a účastníci incidentu se pokojně rozešli do svých bytů. Celá událost tím mohla skončit, jenže netrvalo to ani deset minut a na místo museli policisté vyjíždět znovu. Náruživá žena se opět chtěla dostat k objektu své touhy, a proto vytrvale klepala na dveře. Policisté tak ženě museli znovu domlouvat. Úsměvnou situaci nakonec pomohl zakončit i dobývaný muž, když opustil dům společně s policisty.

por. David Chaloupka, 28. ledna 2022

Související dokumenty Na´ruzˇiva´ zˇena.mp3

Velikost souboru:1,7 MB / formát MP3

