Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nařízli májku - obec podala trestní oznámení

Písek - Čimeličtí policisté prověřují nestandartní oznámení o naříznuté májce.

Nestandartní oznámení od zástupců obce přijali policisté z Obvodního oddělení Čimelice. Zástupci obce totiž oznámili podříznutí májky se škodou kolem 20 000 korun. Co by se mohlo zdát někomu jako tradice, může být v některých případech jiným vnímáno jako obecné ohrožení. Zatím policisté pracují s informací, že 1. května 2019 kolem druhé hodiny ráno přijela parta chlapů a snažila se pokácet obecní májku na náměstí, nařízli jí zhruba do poloviny. Místní je pravděpodobně vyrušili a tak z náměstí zmizeli. Aby se naříznutá májka nestala ohrožením pro kolemjdoucí, pokáceli jí a uklidili dobrovolní hasiči. Zde by tento příběh, který se zcela jistě v naší zemi odehrál mnohokrát, mohl skončit.

Policisté však celou oznámenou věc musí posoudit podle zákona a rozhodnout, zda se skutečně někdo nedopustil protiprávního jednání. Možná by naši otcové a dědové věc rozhodli takto: „Neuhlídals! Tak se o vše postarej a četníka nevolej!“

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

3. května 2019

