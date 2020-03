Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Narazila do protijedoucího traktoru

ZLÍNSKO: Skončila v příkopu.

Naštěstí pouze s lehkým zraněním skončila po dnešní dopravní nehodě mezi osobním vozidlem značky Kia a traktorem s přívěsem v nemocnici řidička vozidla. Okolnosti, které s nehodou souvisí, prověřují zlínští dopravní policisté.

Krátce před pátou hodinou ráno jela třiapadesátiletá žena ve vozidle Kia od obce Dobrkovice do obce Velký Ořechov na Zlínsku. Vzhledem k tomu, že zřejmě nejela při pravém okraji komunikace, narazila levou přední částí vozu do protijedoucího traktoru, který řídil o rok mladší muž. Po srážce skončila s vozidlem v příkopu. Záchranáři převezli ženu se zraněním do nemocnice. Dechová zkouška byla u obou účastníků dopravní nehody negativní. Škoda na dopravních prostředcích činí předběžně asi sto tisíc korun.

6. března 2020, por. Bc. Monika Kozumplíková

