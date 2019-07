Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Narazil do zaparkovaného vozíku

KROMĚŘÍŽSKO: Cyklista utrpěl těžké zranění.

Těžké zranění si vyžádala nehoda cyklisty, ke které došlo včera odpoledne krátce po půl druhé za obcí Třebětice.

Jednapadesátiletý muž jel na jízdním kole směrem na Hulín. Pár metrů za obcí Třebětice se zřejmě plně nevěnoval řízení a přehlédl tak přívěsný vozík stojící u pravého okraje komunikace. Ten tam společně s tažným vozidlem zaparkovali pracovníci, kteří prováděli výměnu dopravního značení. Cyklista do vozíku narazil, uhodil se při tom do hlavy a spadl na zem, kde zůstal ležet v bezvědomí. Přestože měl na hlavě ochrannou přilbu, utrpěl těžké zranění. Do příjezdu záchranářů mu pracovníci poskytovali první pomoc. Zraněného muže pak záchranáři převezli do nemocnice.

Nehodu i nadále řeší kroměřížští dopravní policisté.

18. července 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

