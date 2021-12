Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Narazil do stromu

KROMĚŘÍŽSKO: Řidiče včera potrápil sníh a namrzlé vozovky.

Řidiče ve Zlínském kraji včera potrápil sníh a na některých místech nesjízdné vozovky. Policisté řešili několik desítek nehod. Jedna z nejvážnějších se stala krátce před třetí hodinou odpolední mezi obcemi Kvasice a Bělov. Šestadvacetiletý řidič osobního vozidla Škoda Felicia jel směrem na Kvasice. Nepřizpůsobil rychlost jízdy a na namrzlé a sněhem pokryté vozovce dostal smyk, sjel do příkopu, kde levou boční částí narazil do kmene stromu. Utrpěl zranění, se kterým jej záchranáři převezli do Krajské nemocnice ve Zlíně. Na místě nebylo možné provést dechovou zkoušku, proto byl nařízen odběr krve. Spolujedoucí vyvázla bez zranění. Škoda na vozidle je 15 tisíc korun.

Na výše uvedenou nehodu navazovala další. Sedmačtyřicetiletý řidič osobního vozidla Peugeot jel ve směru na Bělov, když před sebou viděl otáčející se vozidla, která tak činila kvůli výše popsané nehodě. Zastavil a vyčkal, až auta před ním odjela a začal se také otáčet. V ten moment od Kvasic přijížděl řidič opelu, který nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu komunikace a povětrnostním podmínkám a nedokázal zastavit vozidlo, čímž došlo ke střetu. Řidič peugeotu utrpěl podle dosavadních informací lehké zranění. Dechové zkoušky byly u obou řidičů negativní. Celková škoda na vozidlech je 50 tisíc korun.

Dopravní policisté nehody i nadále vyšetřují.

10. prosince 2021, nprap. Ing. Barbora Balášová

Nehoda u Kvasic 1

Odkazy do noveho okna Nehoda u Kvasic 2 Detailní náhled

vytisknout e-mailem