Náraz vozidla do stromu

HORAŽĎOVICKO - Včera šestadvacetiletá žena ve smyku narazila s vozidlem do stromu. Se zraněním byla letecky transportována do nemocnice.

V úterý 6. srpna letošního roku jela šestadvacetiletá žena z obce na Horažďovicku s vozidlem značky Škoda Octavia po komunikaci II. třídy číslo 169. Řidička jela s vozidlem ve směru od obce Horažďovice na Sušici.

Za obcí Bojanovice před osmnáctou hodinou nepřizpůsobila rychlost jízdy a při projíždění levotočivé zatáčky na mokré vozovce se dostala s vozidlem do smyku, vjela mimo komunikaci a levým bokem narazila do stromu.Při dopravní nehodě řidička utrpěla zranění a byla leteckou záchrannou službou transportována do nemocnice.

Vzhledem ke zranění ženy nebyla na místě provedena dechová zkouška a byl vyžádán odběr krve.

Po prohlídce vozidla policisté zadrželi osvědčení o registraci vozidla. Odhadnutá hmotná škoda činí 111 tisíc korun.

7. srpna 2019

