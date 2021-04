Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Náraz do železničního nadjezdu

TRUTNOVSKO - Přes tři hodiny byl byla silnice neprůjezdná.

Včera 26.4. v 9 hodin dopoledne v Trutnově v ulici Petříkovská narazila jízdní souprava do železničního nadjezdu. Devětadvacetiletý řidič nákladního vozidla s přívěsem nerespektoval zákazovou značku "B 16" a najel pod most, kde narazil do železné konstrukce, pod kterou se zaklínil a poškodil kromě auta, most, hliníkové lešení a dopravní značku.

Policisté řidiče, který vyvázl bez zranění, podrobili dechové zkoušce s negativním výsledkem. Škodu na vozidle odhadli na 110 tisíc, na mostu 30 tisíc a na hliníkovém lešení a značce 100 tisíc korun.

Kamion zůstal stát napříč oběma jízdními pruhy, proto byl provoz zcela zastaven. Až po vyproštění vozidla po necelých 3,5 hodinách mohl být opět zprovozněn.

Policisté nehodu na místě vyřešili udělením pokuty řidiči ve výši 2000 korun.

por. Iva Kormošová

27.4.2021, 15.00



