Náraz do stromu si vyžádal tři zranění

Český Krumlov - Vyšší Brod - K vážné dopravní nehodě vzlétl vrtulník.

K vážné dopravní nehodě vyjížděli dne 25. září 2022 policisté z českokrumlovského dopravního inspektorátu. Nehoda se stala v době okolo 14:35 hodin na silnici třetí třídy číslo 1622 na trase od obce Vyšší Brod na obec Větrná na Českokrumlovsku. Pětatřicetiletá řidička vozidla tovární značky Škoda Octavia zde z dosud nezjištěných příčin vjela s vozidlem do protisměru a následně na levou krajnici, kde čelně narazila do vzrostlého stromu. Dopravní nehoda si vyžádala tři zranění, přičemž jeden ze spolujezdců musel být letecky transportován do nemocnice v Českých Budějovicích. Škoda na vozidle byla vyčíslena na nejméně 100 000 korun. Přesná příčina vzniku této vážné dopravní nehody zůstává v šetření českokrumlovských dopravních policistů.

26. září 2022

