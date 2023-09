Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Náraz do stromu

JIČÍNSKO – Nehoda se naštěstí obešla bez zranění.

Pařezská Lhota - 5.9.2023V úterý 5. září kolem 18:30 hodiny vyjížděli jičínští dopravní policisté do obce Pařezská Lhota k nehodě osobního automobilu značky Ford. Pětadvacetiletý řidič jedoucí ve směru na obec Prachov dostal v levotočivé zatáčce smyk, přejel do příkopu, kde narazil do náletových dřevin. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Policisté vyloučili přítomnost alkoholu u řidiče provedenou dechovou zkouškou. Předběžná hmotná škoda byla vyčíslena na 300 tisíc korun. Dopravní nehodu vyřešili policisté uložením pokuty příkazem na místě ve výši 2000 korun.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

6.9.2023, 10:50

