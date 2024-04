Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Náraz do stromu

HRADECKO - Řidička na následky zranění v nemocnici zemřela.

Na silnici II/325 v katastru Máslojedy včera 16.4. okolo 19. hodiny došlo havárii osobního vozidla značky Opel Zafira. Řidička ve věku 47 let jedoucí od Chlumu pravděpodobně při průjezdu levotočivou zatáčkou dostala smyk, vyjela do protisměru, sjela mimo komunikaci, kde narazila do stromu, od kterého byla odmrštěna, a skončila v poli na pravé straně. Žena byla letecky transportována do nemocnice, kde na následky zranění v dnešních ranních hodinách zemřela.

Škoda na autě byla odhadnuta na 50 tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody je předmětem dalšího šetření hradeckých policistů, kteří žádají případné svědky, aby se ozvali na linku 158.

por. Iva Kormošová

17.4.2024

