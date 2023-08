Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Náraz do oplocení zámeckého parku

HRADECKO - Řidička nadýchala téměř 4 promile.

Cestou operačního důstojníka byla včerejšího dne (16.8.) krátce po 14. hodině vyslána hlídka do ulice Sadová v Chlumci nad Cidlinou, kde mělo do oplocení zámeckého parku narazit osobní auto, které z místa nehody ujelo. Přijíždějící policisté si na křižovatce ulic Máchova a Riegrova všimli stojícího vozidla odpovídajícího popisu s poškozenou přední částí. Ve vozidle seděla žena zjevně pod vlivem alkoholu. Policistům předložila ke kontrole doklady, ale dechové zkoušky nebyla schopná. Bez zjevného poranění si ji do péče převzali záchranáři. Až v nemocnici se podrobila dechové zkoušce, která ukázala téměř 4 promile alkoholu. Z důvodu zdravotního stavu však policisté nemohli u řidičky provést opakovanou dechovou zkoušku, proto nařídili odběr biologického materiálu.

Z prvotního šetření vyplynulo, že 51letá řidička při průjezdu pravotočivé zatáčky vyjela s vozidlem vlevo na chodník, který přejela, a poté čelně narazila do plotu.

Policisté odhadli škodu celkem na 60 tisíc korun. Nyní musí čekat na výsledky rozboru krve, na jehož základě stanoví právní kvalifikaci.

por. Iva Kormošová

17.8.2023, 10.00

