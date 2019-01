Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nářadí sebral ze sklepa

BŘECLAVSKO: Zanechal za sebou škodu za více než 20 tisíc korun.

Vrbice - Policisté z hustopečského obvodního oddělení šetří krádež, která se stala na přelomu loňského a letošního roku v obci Vrbice. Neznámý pachatel se vydal do bytového domu a zamířil rovnou ke sklepním kójím. Z jedné sebral různé nářadí a nepohrdl ani lahvemi piva, vína a tvrdého alkoholu. K tomu všemu si přivlastnil několik kilogramů brambor, vajíčka a proutěné košíky. To mu ovšem, jak se zdá, nestačilo. Proto přešel i do sousedního sklepa a odcizil motorovou pilu v hodnotě 10 tisíc korun.

Celková škoda, kterou za sebou pachatel zanechal, se přibližně pohybuje okolo 22 tisíc korun.

por. Mgr. Kamila Haraštová, 4. ledna 2019

