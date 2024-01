Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Napomenul mladíka a dostal několik ran

JABLONEC NAD NISOU – Dva mladíci napadli na ulici muže, který jednoho z nich přistihl, jak vykonává svoji potřebu na schody u domu, kde bydlí.

Dnes policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili dvěma mladíkům ve věku 19 a 20 let podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví, kterých se dopustili ve spolupachatelství 21. prosince loňského roku v ulici SNP v Jablonci nad Nisou. Tehdy krátce před jednadvacátou hodinou tam 39letý muž se svým dosud nezletilým synem venčili svého psa. Tento muž ovšem během venčení spatřil to, jak starší z mladíků vykonává svoji malou potřebu na schody u domu, ve kterém bydlí. Mladík na jeho následné napomenutí reagoval tak, že se otočil a muže několika ranami do hlavy fyzicky napadl. To už k místu incidentů přišel druhý mladík, muže shodil na zem a též několika ranami do hlavy ho také napadl. Při tomto fyzickém napadení utrpěl muž zranění, se kterým je ještě v tuto dobu v pracovní neschopnosti. Oběma podezřelým nyní za spáchání uvedených trestných činů hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na tři roky.





24. 1. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

