Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Naplno dal průchod svým emocím

BRNO: Řidiči bláhově zaparkovali, zato jím propíchal kola.

Nejspíše jako smyslů zbavený si včera podvečer na brněnské ulici Hutařova počínal zatím neznámý vandal. Svůj vztek si zde totiž vybil na jedenácti zaparkovaných vozidlech, kterým postupně nesmyslně propíchal pneumatiky. Očividně s ostrým předmětem v ruce se dal do práce, jakmile na zasněžené městské zeleni spatřil nezodpovědně zaparkované vozy. Barbar ničil především přední pneumatiky, přičemž mu bylo dokonce lhostejné, že ho přitom pozorují svědci. Jenomže se jím v brněnských ulicích ztratil dříve, než na místo stihli přivolat policii. Víkendový vandalismus je policisty z obvodního oddělení Brno – Královo Pole prošetřován pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Předběžná škoda byla nešťastnými šoféry vyčíslena na částku necelých 20 tisíc korun. Pachatel je ve věku 30 až 40 let, vysoký kolem 180 cm, silnější postavy a oblečený byl do tmavé bundy a tmavých kalhot.

Z důvodu, že policisté neznají jméno vandala, přivítají k němu jakékoliv informace. Tímto žádáme širokou veřejnost o pomoc při jeho ztotožnění. V případě jakýkoliv poznatků můžete zkontaktovat brněnské policisty na telefonní lince 974 624 776.

por. Bc. Petr Vala, 20. ledna 2020



vytisknout e-mailem