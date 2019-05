Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Napadli muže v jeho bytě

SOKOLOVSKO – Hrozí jim až 3letý trest odnětí svobody.

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Sokolově zahájili trestní stíhání 21letého cizince a 30letého muže ze Sokolova, které obvinili ze spáchání přečinů Ublížení na zdraví a Porušování domovní svobody.

Obvinění muži měli v polovině října 2018 v odpoledních hodinách v Sokolově fyzicky napadnout muže. Tomu měli zabouchat na dveře bytu a v momentě, kdy je poškozený otevřel, snažil se ho 30letý muž vytáhnout z bytu ven. To se mu však nepodařilo a následně měl obviněný muže zatlačit do předsíně, kde ho měl udeřit sevřenou rukou do obličeje. Poté měl do předsíně vstoupit také 21letý obviněný, který poškozeného několika ranami napadl do oblasti hlavy. Poškozený vlivem úderů upadl na zem. Ani to je nezastavilo a znovu ho měli několika ranami udeřit. Z bytu měli následně odejít pryč. Důvodem, proč měli poškozeného napadnout, měla být předchozí slovní rozepře mezi synem 30letého obviněného a poškozeným mužem. Ten utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici. Svým jednáním způsobili poškozenému škodu za poničené šperky, které měl na sobě, ve výši téměř 300 korun.

Za uvedené přečiny hrozí oběma obviněným v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na 3 roky.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová

23. 5. 2019

vytisknout e-mailem