Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Napadli mladíka i jeho matku

SOKOLOVSKO – Nyní jim hrozí až několikaleté vězení.

V první polovině září minulého roku měl pětadvacetiletý muž řešit před vchodem panelového domu v jedné menší obci na Sokolovsku předchozí spor s jednadvacetiletým mladíkem, který se měl nevhodně chovat k jeho příbuzné. Po slovní rozepři měl vzít pětadvacetiletý muž ze svého vozidla dřevěnou násadu a tou po chvíli mladíka napadnout. Následně mělo dojít ke vzájemné potyčce. Po chvíli se do incidentu měli zapojit i rodiče jednadvacetiletého mladíka, kteří se dvojici snažili od sebe roztrhnout. To se po chvíli povedlo a pětadvacetiletý muž měl z místa odejít, ovšem z dálky měl na mladíka vulgárně pokřikovat. O několik minut později měl na místo přijít šestadvacetiletý muž, který měl nejdříve jednadvacetiletého mladíka vulgárně urážet a poté ho fyzicky napadnout. Ke dvojici měl přiběhnout pětadvacetiletý muž, který opětovně začal mladíka fyzicky napadat. Do situace se měla zapojit pětačtyřicetiletá matka jednadvacetiletého mladíka, kterou měl pětadvacetiletý muž kopnout do horní části těla. Po tomto útoku měla upadnout a zůstat bezvládně ležet na pozemní komunikaci. Dvojice mužů následně z místa okamžitě utekla.



Po incidentu musel jednadvacetiletý mladík se svým zraněním vyhledat lékařské ošetření v nemocnici. Pětačtyřicetiletá žena byla z místa převezena zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice v Sokolově, kde byla ošetřena. Oběma byla vystavena pracovní neschopnost.



Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání těchto dvou mužů. Oba obvinili ze spáchání přečinu výtržnictví a pětadvacetiletého muže navíc obvinili ze spáchání přečinu ublížení na zdraví.



V případě prokázání viny hrozí pětadvacetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky. Šestadvacetiletému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na roky dva.

nprap. Jakub Kopřiva

26. 7. 2021

