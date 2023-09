Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Napadli jiného muže

KARLOVARSKO – Poté mu odcizili finanční hotovost.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání tří osob ve věku 19, 21, a 26 let, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Čtvrtého pětadvacetiletého muže obvinili ze spáchání přečinu výtržnictví.

Čtveřice obviněných mužů měla ve středu 13. září letošního roku krátce před devatenáctou hodinou u vlakového nádraží v Karlových Varech potkat muže, kterého jeden z obviněných znal, jelikož s ním měl mít v minulosti konflikt. Po slovní rozepři k němu měl přistoupit pětadvacetiletý muž, který ho kopl do zad a chytil ho do takzvané kravaty. Toho měl využít šestadvacetiletý muž, který napadenému muži strhl na krku zavěšenou taštičku, ve které měl peněženku s osobními doklady či finanční hotovostí. Napadený muž se chtěl rozběhnout za šestadvacetiletým mužem, který mu odcizil tašku. V tom mu ale zabránili dva nejmladší muži, kteří se postavili před něj a fyzicky ho napadli úderem pěstí do tváře a kopem do oblasti břicha. Poté z místa odešli. Napadenému muži měli způsobit škodu několik málo tisíc korun.

Policisté se případem začali okamžitě zabývat a dva muže se jim podařilo vypátrat a zadržet po necelých dvou hodinách. Další dva muže policisté vypátrali a zadrželi následující den, tedy ve čtvrtek 14. září letošního roku.

V případě prokázání viny hrozí mužům ve věku 19, 21 a 26 let trest odnětí svobody až na deset let. Pětadvacetiletému muži v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se výtržnictví dopustil opětovně.

nprap. Jan Bílek

19.9.2023

