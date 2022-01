Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Napadli ho i baseballovou pálkou

KARLOVARSKO – Tři muži měli fyzicky napadnout jednoho.

Policisté z obvodního oddělení Ostrov sdělili třem mužům ve věku 30, 35 a 40 let podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody. Nejmladšímu a nejstaršímu muži bylo navíc sděleno podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.

Trojice podezřelých mužů měla v první polovině listopadu loňského roku krátce po dvacáté hodině v jednom menším městě na Karlovarsku přijít do areálu místního statku, kde se měl zdržovat poškozený dvaatřicetiletý muž. Po otevření vstupních dveří měla následovat krátká slovní rozepře, po které měl třicetiletý muž napadnout baseballovou pálkou dvaatřicetiletého muže. Toho měl udeřit několikrát do celého těla. Napadený muž měl ihned po útoku zajít zpět do svého domu. Trojice podezřelých měla ovšem ve svém agresivním jednání pokračovat. Následně měli vstoupit do domu dvaatřicetiletého muže a toho opětovně fyzicky napadnout. Měli ho znovu několikrát udeřit baseballovou pálkou a přitom ho měli několikrát kopnout do různých částí těla.

Po chvíli měla trojice mužů svého jednání zanechat a z místa odejít. Dvaatřicetiletý muž měl věc oznámit na linku policie. Trojice mužů mu svým jednáním způsobila zranění, se kterým musel být převezen Zdravotnickou záchrannou službou k ošetření do nemocnice.

V případě prokázání viny hrozí pětatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na dva roky. Zbylé dvojici mužů hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

11.1.2022

