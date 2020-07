Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Napadl svou známou

LOUNSKO - Hrozí mu tři roky za mřížemi; Nepovedená krádež.

Lounský policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 34letého muže. Viní ho z toho, že v první den tohoto roku měl v centru Loun fyzicky napadnout svou známou.

S tou nejprve společně v odpoledních hodinách před prodejnou večerky popíjeli alkohol, pak ale měla 31letá žena vylít víno. To dotyčného, který byl ovlivněn alkoholem, zřejmě rozčílilo. Podle informací policistů měl pak právě ze vzteku, že nemá co pít, zaútočit na svou 31letou známou, zvednout ji do vzduchu a mrštit s ní o chodník. Žena v důsledku toho utrpěla zlomeninu stehenní kosti.

Muž se tak nyní bude zodpovídat z trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví. Za jejich spáchání by ho soud mohl v případě uznání viny poslat za mříže až na tři roky.

Nepovedená krádež

Nezdařilá krádež se odehrála v úterý krátce po poledni v prodejně supermarketu v Lounech. Čtyřicetiletý muž si tam měl postupně vložit do tašky, kterou nesl přes rameno, konzervy dušené šunky a moravského uzeného v hodnotě přes 800 korun. Pokladnou pak prošel bez jejich zaplacení. Za ní ho však zadržel pracovník ostrahy prodejny a o právě nabyté konzervy tak zmíněný muž přišel, protože je musel vrátit.

Přivolaní policisté muže zadrželi. Zjistili, že byl teprve v říjnu roku 2019 propuštěn z vězení, kam ho soud poslal za spáchání majetkových trestných činů. Z tohoto důvodu mu i přes nízkou hodnotu odcizených věcí sdělili podezření z trestného činu krádeže.

Pokud bude uznán vinným, hrozí mu kvůli opětovnému páchání majetkové trestné činnosti až tříletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 9. července 2020

