Napadl svou bývalou přítelkyni

SOKOLOVSKO – Nyní mu hrozí až tříleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Chodov sdělili podezření ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu místnímu devětadvacetiletému muži.



Muž měl ve druhé polovině prosince minulého roku přijít do bytu své bývalé jednadvacetileté přítelkyně s tím, že se před odjezdem do zahraničí rozloučí se svým nezletilým synem. Žena s tím souhlasila, ale ihned po rozloučení měl muž z bytu odejít. To se nakonec nestalo, protože po rozloučení se synem se měl muž posadit v jednom z pokojů a odmítal odejít, a to i přesto, že ho žena několikrát vyzvala, aby byt opustil. Na její výzvy muž nereagoval a tak se žena po několika minutách rozhodla přivolat policejní hlídku. Muž měl následně okamžitě přistoupit k ženě a fyzicky jí napadnout. Několikrát jí měl pěstí udeřit do oblasti hlavy a několikrát jí měl kopnout do různých částí těla. Při útoku jí měl navíc vulgárně urážet. Po tomto útoku měl muž byt opustit.



V případě prokázání viny hrozí devětadvacetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

4. 1. 2022

