Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Napadl svého spolubydlícího

KARLOVARSKO – Ten skončil v nemocnici s bodnořezným zraněním.

Karlovarští kriminalisté obvinili 27. prosince 2018 čtyřiašedesátiletého muže ze Žlutic ze spáchání přečinů ublížení na zdraví a nebezpečné vyhrožování.

Obviněný měl o den dříve v nočních hodinách v pronajatém pokoji ve Žluticích napadnout svého spolubydlícího. Napadení předcházela hádka mužů týkající se krádeže cigaret. Obviněný měl poškozenému dokonce vyhrožovat újmou na zdraví. Poškozený z obavy o své zdraví a život se rozhodl z pokoje utéct. Ve chvíli, kdy se ke svému spolubydlícímu otočil zády, že odejde z bytu, ho měl 64letý muž bodnout nožem do zad, čímž způsobil bodnořezné zranění, které si vyžádalo ošetření a hospitalizaci v nemocnici.

Policisté útočníka téhož dne v nočních hodinách zadrželi a umístili do policejní cely. Na obviněného muže podali podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na jeho vzetí do vazby. Okresní soud v Karlových varech dnes 64letého muže poslal do vazby.

V případě odsouzení hrozí obviněnému muži až tříletý trest odnětí svobody.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová

28. 12. 2018

