Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Napadl svého otce a vstoupil do bytu

CHEBSKO – Hrozí mu až tříleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Mariánské Lázně sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody devětadvacetiletému muži z Františkových Lázní.

Ten měl v neděli 19. června letošního roku přijít krátce před 20. hodinou k bytové jednotce svých rodičů. Po zazvonění se měl domáhat vstupu do bytu, ovšem jeho jednapadesátiletý otec ho do bytu po předchozích rozepřích pustit nechtěl. Devětadvacetiletý muž na to měl zareagovat tak, že svého otce od dveří odstrčil a do bytu vstoupil. Následně měl začít celý byt prohledávat a poté fyzicky napadnout svého otce, kterého měl několikrát udeřit pěstí do oblasti hlavy a ramen. Po chvíli měl z bytu odejít, aniž by cokoliv odcizil.

V případě prokázání viny hrozí devětadvacetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

29. 6. 2022

