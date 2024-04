Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Napadl strážníka městské policie

Český Krumlov – Agresivní muž má na krku obvinění hned ze tří trestných činů.

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality zahájili trestní stíhání pětadvacetiletého muže z Českobudějovicka, kterého viní ze spáchání přečinů násilí proti úřední osobě, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu a výtržnictví. K případu došlo v pondělí dne 22. 4. 2024 v odpoledních hodinách u autobusového nádraží v Českém Krumlově. Obviněného vyprovokovalo to, že ho strážník městské policie vyzval k prokázání totožnosti, neboť měl svým chováním porušovat obecně závaznou vyhlášku města Český Krumlov, která zakazuje požívání alkoholu na veřejnosti. Zjevně opilý muž začal strážníkovi nejprve nadávat a následně ho napadl úderem do oblasti ramene a hlavy. Nedlouho po útoku byl agresor následně zadržen českokrumlovskými policisty. Muž však v útoku na strážníka pokračoval i po jeho zadržení. Nejprve se ho snažil opětovně fyzicky napadnout a následně mu vyhrožoval újmou na zdraví. Svým chováním si tak vysloužil pobyt v policejní cele. Obviněnému nyní hrozí v případě prokázání viny u soudu trest odnětí svobody v trvání až čtyř let.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

25. dubna 2024

