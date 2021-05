Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Napadl revizora nožem

Policisté zadrželi útočníka, který nedlouho před tím napadl nožem revizora v tramvaji a způsobil mu zranění. Případem se zabývají pražští kriminalisté.

Pražští kriminalisté pracují na objasnění případu, který se stal včera po osmnácté hodině v tramvaji č.16 směřující do zastávky Želivského. Z dosud nezjištěných příčin tam v průběhu jízdy napadl jeden z cestujících revizora nožem a způsobil mu zranění v horní části těla. Zarážející na celém případu je fakt, že zaměstnanec dopravního podniku muže nijak nekontaktoval, a prošel kolem něj bez povšimnutí. Ten ho pak zezadu nečekaně napadl nožem. Poté, co souprava zastavila na zastávce, podezřelý vystoupil a utekl. Celá událost se odehrála před zraky několika cestujících, jeden z nich pak zasahujícím policistům popsal podezřelého a směr útěku. Během několika okamžiků byl na Vinohradské ulici hlídkou zadržen i s nožem. Zraněného si do své péče převzali záchranáři a odvezli ho do nemocnice.

Právní kvalifikace skutku zatím stanovena nebyla.

por. Mgr. Jan Rybanský - 30. květen 2021

vytisknout e-mailem