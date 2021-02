Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Napadl procházejícího muže

CHEBSKO – Výtržnictví se dopustil opakovaně.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání jednatřicetiletého muže z Mariánských Lázní, kterého obvinili ze spáchání přečinů výtržnictví a ublížení na zdraví.

Na začátku října minulého roku měl obviněný ve večerních hodinách na ulici začít zničehonic vulgárně nadávat procházejícímu se šestačtyřicetiletému muži se psem. Po chvíli měl k šestačtyřicetiletému muži přistoupit a rukou ho udeřit do oblasti hlavy. Po tomto úderu měl muž upadnout na zem, ale ani to obviněného nezastavilo v dalším útoku. Následně měl totiž ležícího muže znovu udeřit do oblasti hlavy a poté z místa odejít.

Tímto agresivním jednáním mu měl způsobit zranění, která si vyžádala ošetření v nemocnici a následné vystavení několikadenní pracovní neschopnosti.

Jelikož se takovéto výtržnosti na místě veřejně přístupném dopustil opakovaně, hrozí mu teď v případě prokázání viny až tříletý trest odnětí svobody.

nprap. Jakub Kopřiva

11. 2. 2021

vytisknout e-mailem