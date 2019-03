Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Napadl na ulici jiného muže

MĚLNICKO -Policisté sdělili třiatřicetiletému muži ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu výtržnictví a ublížení na zdraví.

Začátkem února 2019 ve večerních hodinách v Mělníku na ulici po předchozím rozhovoru bezdůvodně napadl čtyřiapadesátiletého muže. Nejprve do něj strčil, pak ho mlátil do hlavy a kopal do břicha. Způsobil mu zranění, s kterými byl hospitalizován v nemocnici.

Za své jednání může skončit za mřížemi na šest měsíců až tři léta

