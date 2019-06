Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Napadl muže na zastávce

SOKOLOVSKO – Může jít až na dva roky do vězení.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov – venkov sdělili podezření za spáchání přečinů Výtržnictví a Nebezpečné vyhrožování 20letému muži ze Sokolovska.

Muž měl první březnový den 2019 jet s osobním motorovým vozidlem v Lomnici po ulici Kraslická, kdy měl na zdejší zastávce vidět skupinu lidí. Jeden z nich na něj měl ukázat prstem. Na to se měl s vozidlem otočit a přijet na zastávku. Po vystoupení z vozidla měl několika údery sevřenou pěstí napadnout mladistvého, který na něj ukazoval prstem. Následkem úderů měl mladistvý upadnout na zem. Poté měl podezřelý muž jít k zavazadlovému prostoru svého auta, který měl otevřít a začít na všechny křičet a vyhrožovat jim smrtí. Všechny osoby i napadený muž měli odejít do zdejšího parku. Útočník si měl sednout do auta a rozjet se za nimi k parku, kam měl vjet až na travnatý prostor, kde měl vystoupit z vozidla a s předmětem v ruce měl jít za všemi osobami. Všichni následně začali utíkat ke zdejšímu obchodu. Podezřelý muž si měl poté sednout do vozidla a odjet pryč.

Za uvedené přečiny mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová

5. 6. 2019

